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ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ДОСТАВЛЕНЫ В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД И СКОРО ОТПРАВЯТСЯ В БЕЛАРУСЬ
13:32 11.07.2017

Комплект парогенераторов ПГВ-1000, изготовленный в АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») для Белорусской АЭС, водным путем доставлен в Великий Новгород.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Атомэнергомаш», здесь теплообменное оборудование будет перегружено на специализированный железнодорожный транспортер и направлено по железной дороге в Беларусь.

Комплект из четырех парогенераторов в сборе для энергоблока №2 Белорусской АЭС был изготовлен на площадке Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» в апреле текущего года. Отгрузка изделий, начавшаяся в июне, представляет собой сложную логистическую операцию. От завода «Атоммаш» до спецпричала на Цимлянском водохранилище парогенераторы доставляли на специализированном автотранспорте в ночное время суток в течение четырех дней. От причала на барже-буксирном составе оборудование дошло до Великого Новгорода. Путь занял чуть более 20 дней. В дальнейшем состоится перегрузка изделий на железнодорожный транспортер и доставка к месту строительства атомной электростанции в Беларуси. Чтобы доставить все четыре парогенератора на строительную площадку, транспортеру предстоит четыре раза повторить маршрут от Великого Новгорода до Белорусской АЭС и обратно.

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр – более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 м. Вес оборудования – 340 т. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.

Белорусская АЭС – проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область, Беларусь). Проект реакторной установки станции разработан входящим в «Атомэнергомаш» АО «ОКБ Гидропресс».
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