Договоренность о развитии сотрудничества между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) достигнута в Женеве в рамках 16-й сессии межправительственной группы экспертов по конкурентному праву и политике ЮНКТАД.

Как сообщает ЕЭК, развитие сотрудничества с ЮНКТАД как с одной из главных международных экспертных площадок в сфере антимонопольного регулирования позволит ЕЭК вырабатывать новые подходы для повышения эффективности антимонопольной политики, оперативно реагировать на современные глобальные вызовы, обсуждать и предлагать к внедрению наиболее важные международные стандарты конкуренции в право ЕАЭС, а также позиционировать работу Комиссии в международном конкурентном сообществе.

Актуальные вопросы повестки дня – повышение компетенций и технического сотрудничества в области конкурентной политики и законодательства – член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов обсудил с главой Департамента по конкурентной и потребительской политике ЮНКТАД Терезой Морейра.

Министр выступил на круглом столе, посвященном теме укрепления международного сотрудничества в расследовании трансграничных дел о конкуренции.

«Сегодня вопрос распространения антиконкурентных практик глобальных игроков – один из основных для антимонопольных органов государств-членов ЕАЭС и ЕЭК, – отметил Марат Кусаинов. – Это требует совершенствования существующих механизмов взаимодействия уполномоченных органов стран Союза, распространения возможности их применения при сотрудничестве и с другими государствами».

В рамках сессии межправительственной группы экспертов по конкурентному праву и политике ЮНКТАД Марат Кусаинов встретился с главой Комитета по конкуренции ОЭСР Фредериком Женни и обсудил с ним перспективы сотрудничества между ЕЭК и ОЭСР по вопросам конкуренции.