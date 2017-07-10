Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России выявила антибиотики и потенциально опасные для здоровья человека микроорганизмы в продукции животного происхождения, поступающей с предприятий Беларуси для реализации на территории России.

Как сообщает сайт ведомства, с 11 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции со следующих белорусских предприятий:

филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (Гродненская область) – повторное выявление в мясе птицы наличия остатков тилмикозина, энрофлоксацина, а также ципрофлоксацина;

ОАО «Александрийское» (Могилевская область) – повторное выявление в мясе птицы наличия остатков энрофлоксацина;

ОАО «Молочный мир» (Гродненская область) – повторное выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина.

По указанным фактам Россельхознадзор обратился в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой представить информацию о том, как осуществляется контроль, в том числе лабораторный, на всех филиалах указанных предприятий.

По аналогичным причинам Служба также вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении следующих предприятий Беларуси: ОАО «Агрокомбинат «Заря» (выявление остатков энрофлоксацина в мясе птицы мороженом), ОАО «Барановичское РАЙПО» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе говядины), РУП «Белоруснефть-Особино» (выявление в мясе птицы наличия остатков энрофлоксацина), ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» и ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал (выявлением наличия остатков линкомицина в сыворотке сухой молочной), ОАО «Молочные горки» (выявление в сливочном масле наличия остатков линкомицина), ОАО «Рогачевский МКК» (выявление в сгущенном молоке наличия остатков линкомицина), ОАО «Бабушкина крынка» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина, линкомицина, тилмикозина, норфлоксацина), ОАО «Савушкин продукт» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина), ОАО «Солигорская птицефабрика» (выявление в курином яйце наличия остатков тетрациклинов), ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление в мясе птицы наличия остатков офлоксацина и энрофлоксацина).

В случае повторных выявлений в продукции указанных предприятий содержания опасных веществ и микроорганизмов Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на поставки продукции с этих предприятий.

Вместе с тем в рамках проведения лабораторного мониторинга поставляемой из Беларуси продукции животного происхождения Россельхознадзор выявил случаи нарушения качественного состава (фальсификация продукции) следующих предприятий: ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» (выявление в сливочном масле незаявленных на маркировке растительных компонентов); ОАО «Дятловский сыродельный завод» (выявление в сыре несоответствий массовой доле жира).

Обо всех фактах нарушений норм и требований России и Евразийского экономического союза, а также случаях фальсификации продукции Россельхознадзор проинформировал Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Россельхознадзор также обратился к белорусским коллегам с просьбой принять все необходимые меры по недопущению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и России. Россельхознадзор также попросил провести расследование по установлению причин по каждому факту нарушений в продукции указанных предприятий и представить в адрес Службы результаты этих проверок с приложением соответствующих материалов для анализа специалистами Россельхознадзора.

Вместе с тем, учитывая результаты анализа представленных белорусской стороной материалов по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения инспекции в мае 2017 года, Россельхознадзор с 11 июля 2017 года отменяет временные ограничения на ввоз в Россию продукции предприятия СЗАО «Серволюкс» филиала «Серволюкс Агро».