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В УКРАИНЕ ГОДОВАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ УСКОРИЛАСЬ И СОСТАВИЛА 15,6%
10:45 11.07.2017

В июне 2017 года потребительская инфляция ожидаемо ускорилась и составила 15,6% в годовом измерении. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

«Фактическая инфляция оказалась выше оценки Национального банка. Это связано прежде всего с более быстрым, чем ожидалось, ростом цен на сырые продукты питания, а также сохранением усиленного влияния административных факторов. В то же время фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным, в целом отвечая нашим ожиданиям», - отмечают в НБУ.

В Нацбанке объясняют, что базовая инфляция в июне ускорилась до 6,8% г/г (в месячном выражении составила 0,2%). Ускорение базовой инфляции объясняется дальнейшим ростом тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий высокими темпами, а также влиянием вторичных эффектов от повышения цен на сырые продукты. Рост цен на сырые продовольственные товары ожидаемо продолжило ускоряться, однако темпы роста (23,6% г/г и 7,2% г/г) превысили наши ожидания. Прежде всего ускорился рост цен на овощи и фрукты (соответственно 40,7% и 29,0% г/г).

Кроме того, рост цен на мясо и молоко в годовом измерении продолжал ускоряться вследствие высоких мировых цен и значительных объемов экспорта. Рост цен и тарифов, которые регулируются административно, ускорился до 28,8% г/г (выросли на 1,3% м/м). Это произошло прежде всего вследствие отражения остатка от повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в мае. Также продолжалось ускорение роста цен на табачные изделия на фоне сохранения проблем с дистрибуцией.

«Национальный банк ожидает, что значительная часть указанных эффектов будет нивелирована во второй половине года. Однако, текущая динамика ИПЦ и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков для достижения цели по общей инфляции на конец 2017 года», - добавляют в регуляторе.
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