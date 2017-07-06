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ВКЛАДЧИКИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ФОНДА БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ ДЕМОНТАЖ САРКОФАГА НА ЧАЭС
10:44 07.07.2017

Ассамблея вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» утвердила финансирование разработки технической части проекта демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (саркофага). Об этом в Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Важно, что сегодня утвердили финансирование разработки технической части проекта демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (саркофага), который находится с ноября 2016 года под новым безопасным конфайментом (Арка). Ассамблея также согласилась выделить средства для закупки необходимого оборудования для демонтажа нестабильных конструкций над 4 энергоблоком ЧАЭС», - написал Семерак, которого цитирует Укринформ.

По его словам, впервые за много лет члены Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» отметили усиление позиции украинской стороны в вопросах экологической безопасности и желании как можно быстрее качественно и успешно завершить выполнение этого без преувеличения важного для всего европейского континента проекта. Члены Совета доноров констатировали выполнение всех финансовых и организационных мер по реализации проекта "Укрытие" в соответствии с утвержденным планом и графиком.

Он также отметил, что заключительная Ассамблея доноров Счета ядерной безопасности запланирована к проведению на Чернобыльской АЭС в декабре этого года.

«Украина еще раз подтвердит, что она надежный партнер в реализации мер безопасности мирового уровня», - добавил Семерак.
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