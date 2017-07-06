В рамках противодействия кибератаке, которая произошла на прошлой неделе, банки усилят собственную информационную безопасность и сотрудничество по противодействию киберугрозам. В частности, Национальный банк Украины планирует создание Центра киберзащиты, пишет Укринформ.

«Учитывая предложения банков, первоочередными мерами, которые в ближайшее время будут прорабатываться Национальным банком Украины, будут: создание Центра киберзащиты Национального банка Украины (CSIRT-NBU) с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени, организация тесного и плодотворного взаимодействия субъектов банковской системы Украины в вопросах актуализации киберзащиты и создание действенных планов реагирования на подобные инциденты», - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

А также построение инновационной системы информационной безопасности в банковской системе Украины, основы которой изложены в проекте постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины”.