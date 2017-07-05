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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УКРАИНЫ ДЕМОНСТРИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД
11:58 06.07.2017

В январе–апреле 2017 г. экспорт товаров составил 13709,1 млн долл. США, импорт – 14597,0 млн долл, пишет Укринформ.

По сравнению с январем–апрелем 2016 г. экспорт увеличился на 26,8% (на 2896,9 млн долл.), импорт – на 24,3% (на 2855,2 млн долл.). Отрицательное сальдо составило 887,9 млн долл. (в январе–апреле 2016 г. также отрицательное – 929,6 млн долл.). Об этом говорится в отчете о социально-экономическом положении Украины за январь-май 2017 года, которые обнародовал Госстат.

Так, в общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем–апрелем 2016 г. увеличилась доля жиров и масла животного или растительного происхождения, руд, шлака и золы, семян и плодов масличных растений. Зато уменьшилась доля зерновых культур, электрических и механических машин.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 5236,5 млн долл., или 38,2% от общего объема экспорта (в январе–апреле 2016 г. – 4314,4 млн. долл., или 39,9%), и увеличился по сравнению с январем–апрелем 2016 г. на 922,1 млн долл., или на 21,4%.

Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС составляла продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности – 32,6% от общего объема экспорта, недрагоценные металлы и изделия из них – 21,0%, электрические и механические машины – 14,2%, минеральные продукты – 14,0%.

Самые значительные экспортные поставки товаров среди стран-членов ЕС осуществлялись в Польшу, Италию, Германию и Испанию.

Среди других стран мира больше всего экспортировались товары в Российской Федерации, Индии, Египта, Турции и Китая.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в США в 2,3 раза, Ирана – в 2,0 раза, Индии – на 76,7%, Израиля – на 63,3%, Беларуси – на 46,7%, Российской Федерации – на 38,5%, Турции и Италии – на 30,3%, Польши – на 26,9%, Нидерландов - на 23,8%, Египта - на 19,0%, в Испании - на 12,8%, Венгрии – на 10,4%, уменьшился до Китая на 38,8%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, электрических машин. Уменьшилась доля механических машин, пластмассы, полимерных материалов, разнообразной химической продукции, фармацевтической продукции.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 6100,9 млн долл., или 41,8% от общего объема (в январе-апреле 2016 г. - в соответствии 5251,8 млн долл. и 44,7%), и увеличился против соответствующего периода 2016 г. на 849,1 млн долл., или на 16,2%.

Среди стран ЕС весомые импортные поступления товаров осуществлялись из Германии, Польши и Франции.

Среди других стран мира наибольшие импортные поставки товаров поступали из Российской Федерации, Китая, Беларуси, США, Швейцарии.

По сравнению с январем-апрелем 2016 г. импорт товаров из Швейцарии увеличился в 2,8 раза, Российской Федерации – на 45,8%, США – на 40,5%, Германии – на 29,7%, Польшу – на 25,3%, Китая - на 23,1%, Беларуси – на 20,5%, Франции - на 18,6%.
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