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ФАРМАКОПЕЙНЫЙ КОМИТЕТ ЕАЭС СФОРМИРОВАЛ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ СТАНДАРТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВ
16:06 05.07.2017

В первом полугодии 2017 года Фармакопейный комитет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – один из основных органов единого рынка лекарств Союза – рассмотрел 120 проектов общих фармакопейных статей, подготовленных странами ЕАЭС. 40 из них, разработанные Беларусью и Казахстаном, в ходе заседаний Фармкомитета одобрены и направлены на публичное обсуждение.

Как сообщает ЕЭК, это стандарты, которые предназначены для обеспечения безопасного применения лекарств пациентами, эффективной работы производителей и государственных органов контроля. Они позволят создать условия для свободного движения фармацевтической продукции в рамках ЕАЭС и экспорт в третьи страны.

В числе одобренных к настоящему времени Фармкомитетом ЕАЭС проектов – статьи разделов Фармакопеи Союза «Оборудование», «Физические и физико-химические методы», «Испытания на предельное содержание примесей» и «Методы количественного определения». Первыми общественное обсуждение прошли статьи «Вязкость» и «Температура плавления – открытый капиллярный метод». Среди других проектов статей, одобренных Фармкомитетом и проходящих публичное обсуждение, – «Каплемеры», «Лампы с ультрафиолетовым излучением для аналитических целей», «Пробирки для сравнительных испытаний», «Степень окраски жидкости», «Относительная плотность», «Показатель преломления» и другие. Эти статьи определяют требования к лабораторному оборудованию и методикам, по которым контролируется качество лекарств в ЕАЭС.

Более 80 проектов общих фармакопейных статей Фармкомитет направил на доработку в уполномоченные органы государств-членов. Профессиональным экспертам международного уровня предстоит в сжатые сроки провести масштабную деятельность по утверждению 212 статей первого тома союзной Фармакопеи.

Информация о работе Фармкомитета ЕАЭС размещена на сайте Евразийской экономической комиссии.

Положение о Фармакопейном комитете ЕАЭС утверждено решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 года № 121, состав Фармакопейного комитета ЕАЭС – распоряжением коллегии ЕЭК от 16 января 2017 года № 4.
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