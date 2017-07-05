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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС К КОНЦУ 2018 ГОДА ЗАРАБОТАЕТ НОВАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ВВОЗИМЫХ ТОВАРАХ
14:44 05.07.2017
На общественное обсуждение вынесены Проекты четырех решений коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), регламентирующих порядок представленияинформации при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономическогосоюза (ЕАЭС) различными видами транспорта – воздушным, автомобильным, железнодорожным и водным.
Как сообщает ЕЭК, решения установят сроки выдачи информации и ее состав, а также лиц, которые обязаны или имеют право ее представлять.
«Разрабатываемые решения будут первым шагом, трансформирующим действующую процедуру подачи предварительной информации о ввозимых на территорию Союза товарах. Разработчики проектов решений от госорганов и бизнеса договорились о принципиально новых подходах к представлению и возможностях использования такой информации», – отметил директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев.
По словам представителя Комиссии, после вступления в силу решений Коллегии ЕЭК представление предварительной информации о товарах и транспортных средствах, поступающих на территорию Союза, приобретет обязательный характер независимо от вида транспорта. Участники ВЭД смогут заранее вместе с обязательной частью подать в таможенный орган дополнительные сведения, которые впоследствии будут использоваться в качестве транзитной декларации, заявления о помещении товаров на склад временного хранения и иных целях перевозчика.
Эти и другие изменения позволят увеличить пропускную способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС и сократить сроки выпуска товаров.
Для полноценного запуска прогрессивных нововведений в части ускорения перемещения товаров экспертам предстоит разработать также порядки регистрации, формирования и использования предварительной информации в виде электронного документа.
Ожидается, что трансформированный институт предварительного информирования на всех видах транспорта заработает к концу 2018 году.
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