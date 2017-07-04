В связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕЭАС и РФ с 4 июля 2017 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной Воложинским филиалом ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Минская область).

Как сообщает Россельхознадзор, ограничения связаны с неоднократными выявлениями наличия остатков линкомицина в продукции данного предприятия (в сухой молочной сыворотке – два случая; в молоке сухом обезжиренном – два случая).

При этом Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с сожалением отмечает продолжающиеся случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕЭАС) и Российской Федерации (РФ).

Также в связи с систематическим выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда других белорусских предприятий: ОАО «Комбинат кооперативной промышленности» филиал Пружанского районного потребительского общества (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе говядины); СООО «Морозпродукт» (выявление в мороженом остатков линкомицина); ОАО «Шкловский маслодельный завод» (выявление в питьевом молоке остатков норфлоксацина); ОАО «Александрийское» (выявление бактерий рода сальмонелла в субпродуктах птицы).

Одновременно Россельхознадзор информирует о выявлении нарушений по показателям качественного состава (фальсификация) продукции следующих предприятий: ПУП «Мстиславльмолоко» (выявление в сливочном масле несоответствия массовой доли белка); ОАО «Туровской молочный комбинат» (выявление в сыре несоответствия массовой доли белка); ОАО «Здравушка Милк» (выявление фитостеринов в сыре – два случая).

Вместе с тем Россельхознадзор также информирует о выявлении несоответствий в продукции следующих белорусских производителей: ОАО «Лунинецкий молочный завод» (повторное выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков тулатромицина); ПУП «Молочный полюс» (выявление в сухом молоке несоответствия массовой доли белка); ОАО «Бабушкина крынка» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина и в сливочном масле несоответствия массовой доли белка).

В случае продолжения выявлений продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС и РФ, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о возможном ограничении поставок в Россию продукции указанных предприятий.

Одновременно с этим с 29 июня 2017 года отменены временные ограничения на поставки в Россию всей номенклатуры продукции белорусского предприятия СООО «Белсыр», за исключением сухого молока и сухой молочной сыворотки. Данное решение принято по итогам проведения анализа материалов по факту расследования причин выявления нарушения требований ЕЭАС и РФ, предоставленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.