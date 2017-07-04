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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ НА УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ
11:56 05.07.2017
Европарламент одобрил предоставление Украине дополнительных автономных (односторонних) торговых преференций на беспошлинный экспорт некоторых видов продукции.
Предложения имеют цель улучшить доступ украинских экспортеров на рынок ЕС, учитывая сложную экономическую ситуацию и проведение в Украине экономических реформ, сообщает Укринформ.
Экономические преференции будут введены в дополнение к уже имеющимся в рамках функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС.
Преференции будут введены на период в три года и будут предусматривать дополнительные годовые квоты с нулевым таможенным тарифом на такую сельскохозяйственную продукцию: натуральный мед (2500 тонн); томатная паста (3000 тонн); виноградный сок (500 тонн); овес (4000 тонн); пшеница (65000 тонн); кукуруза (625000 тонн); ячмень (325000 тонн); некоторые виды круп (7800 тонн).
Также преференции обеспечат полную отмену пошлин на некоторую промышленную продукцию, в частности удобрения, красители, обувь, медь, алюминий, а также телевизионное и звукозаписывающее оборудования.
Условием и мерой пресечения для предоставления преференций на экспорт для Украины является соблюдение в государстве демократических свобод, верховенства права и борьба с коррупцией.
Как ожидается, после завершения всех дальнейших формальных процедур это решение вступит в силу в конце сентября 2017 года.
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