ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ НА УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ
11:56 05.07.2017

Европарламент одобрил предоставление Украине дополнительных автономных (односторонних) торговых преференций на беспошлинный экспорт некоторых видов продукции.

Предложения имеют цель улучшить доступ украинских экспортеров на рынок ЕС, учитывая сложную экономическую ситуацию и проведение в Украине экономических реформ, сообщает Укринформ.

Экономические преференции будут введены в дополнение к уже имеющимся в рамках функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Преференции будут введены на период в три года и будут предусматривать дополнительные годовые квоты с нулевым таможенным тарифом на такую сельскохозяйственную продукцию: натуральный мед (2500 тонн); томатная паста (3000 тонн); виноградный сок (500 тонн); овес (4000 тонн); пшеница (65000 тонн); кукуруза (625000 тонн); ячмень (325000 тонн); некоторые виды круп (7800 тонн).

Также преференции обеспечат полную отмену пошлин на некоторую промышленную продукцию, в частности удобрения, красители, обувь, медь, алюминий, а также телевизионное и звукозаписывающее оборудования.

Условием и мерой пресечения для предоставления преференций на экспорт для Украины является соблюдение в государстве демократических свобод, верховенства права и борьба с коррупцией.

Как ожидается, после завершения всех дальнейших формальных процедур это решение вступит в силу в конце сентября 2017 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
валюта курс
EUR 2.2071
USD 1.9442
RUB 3.2812
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2071 -0.0072
USD 1.9442 +0.0029
RUB 3.2812 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2050 2.2130
USD 1.9430 1.9500
RUB 3.2670 3.2850
подробнее

Конвертация в банках
на 05.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1390
EUR/RUB 67.2000 67.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте