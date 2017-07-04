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В ЕАЭС БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ БУДУТ КЛАССИФИЦИРОВАТЬСЯ КАК ЛОМ
11:00 05.07.2017

Решение о классификации труб, произведенных из черных металлов, ранее уже использовавшихся для нефте- и газопроводов и непригодных для вторичного применения в этом качестве, в товарной позиции 7204 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) принято на коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 июля.

Как сообщает ЕЭК, товарная позиция 7204 включает в себя отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки). В эту товарную позицию попадут трубы, ранее использовавшиеся для транспортировки углеводородного сырья, бывшие в эксплуатации, списанные по срокам эксплуатации или признанные непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за выявленных дефектов.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и обеспечит единообразную правоприменительную практику в странах Союза.

На коллегии ЕЭК был рассмотрен вопрос «О результатах мониторинга исполнения государствами-членами обязательств в сфере энергетики, предусмотренных разделом XX Договора о Евразийском экономическом союзе. Информация была подготовлена на основании представленного уполномоченными органами стран ЕАЭС анализа исполнения международных договоров, входящих в право Союза, и отражает основные результаты по развитию взаимовыгодного сотрудничества и проведению скоординированной политики в сфере энергетики.

Важнейший аспект мониторинга – вопросы обеспечения беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, а также к системам транспортировки энергоресурсов, расположенным на территориях государств-членов.

До 30 сентября 2017 года вопрос будет рассмотрен Советом комиссии.
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