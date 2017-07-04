Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с белорусского предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 5 июля 2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию сыра с предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (Республика Беларусь)», - говорится в официальном сообщении ведомства.

В нем сообщается, что первые 10 партий продукции (сыр), отгружаемой в Российскую Федерацию с предприятия ОАО «Березовский сыродельный комбинат», должны сопровождаться протоколами лабораторных испытаний на остатки запрещенных и вредных веществ (в том числе антибиотики пенициллиновой, тетрациклиновой, цефалоспариновой групп, линкозамиды, макролиды).