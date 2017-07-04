Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует приступить к разработке согласованной налоговой политики в сфере электронной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предполагается, что будет подготовлена общая концепция налогообложения. Об этом заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков на 13-м Евразийском налоговом форуме в Париже.

Как сообщает ЕЭК, мероприятие, организованное Международным центром по инвестициям и налогам (ITIC), было посвящено изменениям в налоговом законодательстве ЕАЭС.

Как отметил министр ЕЭК, глобализация и информатизация экономических процессов, развитие электронной коммерции, активное применение широкого спектра платежных инструментов, основанных на инновационных технических решениях, диктует необходимость применения новых механизмов налогового администрирования. Сегодня на повестке дня в ЕАЭС стоит создание единого цифрового пространства.

По мнению Тимура Жаксылыкова, реализация концепции должна способствовать предотвращению сокрытия и необоснованного занижения налогов. Она также позволит снизить налоговые барьеры и создать справедливые конкурентные условия для электронной торговли между странами Союза.

«Динамично развивающаяся отрасль электронной торговли расширяет перечень объектов, которые подпадают под налогообложение, сборы (пошлины), пени, и требует повышения оперативности реагирования налоговых органов в целях применения мер принудительного взыскания, – считает министр ЕЭК. – В этой связи важной задачей является усовершенствование порядка электронного взаимодействия с банками. Особенно это касается электронных денег и электронных кошельков».

Комиссия в рамках мониторинга осуществляет анализ мероприятий по внедрению налогообложения электронной торговли, проводимых государствами-членами ЕАЭС.

«Мы считаем, что такой анализ должен стать основой для разработки общего наднационального регулирования налогообложения электронной коммерции в ЕАЭС. Необходимо также начать работу над дополнением и изменением Договора о Союзе и Приложения № 18 к нему, которые конкретизируют регулирование цифровых налоговых правоотношений», – сообщил Тимур Жаксылыков.

Налогообложение электронной торговли может вестись как в рамках косвенного, так и прямого налогообложения. На сегодняшний день гармонизация налогообложения в рамках Союза касается в первую очередь косвенных налогов (НДС и акцизы) и только в небольшой степени – прямых налогов, в том числе частично налога на доходы физических лиц.

В концепции налогообложения электронной торговли будут представлены изменения нормативно-правовой базы ЕАЭС в сфере косвенного налогообложения. В частности, изменения затронут раздел XVII «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС, где будут зафиксированы принципы налогообложения электронной торговли. В документе найдет отражение регламентация понятий, касающихся электронной коммерции в Приложении № 18 к Договору о ЕАЭС. Речь идет о таких терминах, как «электронная торговля», «электронные / цифровые товары», «электронные / цифровые услуги», «сервер», «программное обеспечение», «электронные / цифровые платежи», «электронные денежные средства», и другой терминологии, использующейся для налогообложения цифровых товаров и услуг на пространстве Евразийского экономического союза.

В документе также будет отмечена необходимость создания наднационального механизма по взиманию НДС при оказании иностранными организациями услуг через сеть Интернет физическим лицам в странах ЕАЭС. Предполагается, в том числе, определить единый перечень таких услуг, места их оказания, порядок уплаты НДС и подтверждения нулевой ставки НДС и т.п. В концепции будет рассмотрена возможность создания наднационального механизма по взиманию НДС при продаже товаров через сеть Интернет физическим лицам, проработаны технические вопросы по подготовке механизма налогового администрирования при взимании налогов с операций, осуществляемых в цифровой форме, и другие.

Развитие электронных сервисов позволит совершенствовать контроль со стороны налоговых органов. Это приведет к выявлению и пресечению деятельности псевдопредпринимательских структур, незарегистрированных бизнес-операций, а также нелегального оборота подакцизной продукции и «серого» импорта, а значит, – к сокращению объемов теневой экономики, считает Тимур Жаксылыков.

Другими задачами комиссии являются гармонизация налогового законодательства государств-членов ЕАЭС в части НДС, проведение мониторинга совершенствования и унификации налогового администрирования, работа в сфере информационного обмена между уполномоченными органами стран ЕАЭС. Министр ЕЭК также сообщил о текущей деятельности и планах на будущее в сфере прямого налогообложения.