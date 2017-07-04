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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ НА €5 МИЛЛИОНОВ
13:58 04.07.2017
Украина подписала соглашение со Всемирным банком об освоении гранта Европейского Союза по оказанию технической помощи с целью поддержки системы управления государственными ресурсами на 5 млн евро. Об этом во время брифинга по случаю предоставления гранта для поддержки укрепления управления государственными ресурсами в Украине сказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает Укринформ.
"Всемирный банк и Евросоюз сделали еще один очень важный шаг для укрепления нашего партнерства, для того, чтобы поддерживать хорошее государственное управление в Украине. Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении технической помощи для того, чтобы поддерживать систему управления государственными ресурсами", - сказала Кахконен.
Она отметила, что данная реформа в Украине будет происходить в следующие несколько лет в Украине.
"5 млн евро предоставляется грант от Евросоюза для поддержки этой работы. Мы во Всемирном банке верим в важность прозрачности, предсказуемости и сосредоточенности на гражданах в государственном управлении. Мы верим, что правительство должно предоставлять эффективные и полезные государственные услуги", - отметила Кахконен.
Она добавила, что этот грант будет поддерживать построение информационной системы для управления человеческими ресурсами, и для администрирования системы оплаты в государственной службе.
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