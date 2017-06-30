Решения в сфере технического регулирования и таможенного администрирования приняты на коллегии ЕЭК 30 июня.

Как сообщает ЕЭК, одобрены требования к электронному виду заявлений и документов досье, которое создается при регистрации медицинских изделий и лекарственных средств. Таким образом, формируется современная цифровая технологическая инфраструктура общего рынка лекарств и медицинских изделий. Требования определяют структуру и правила заполнения электронных форм, которые предоставляются в уполномоченные органы стран Союза. Принятие этих решений позволяет создать равные условия для всех участников рынка в рамках взаимодействия с органами власти, надзорными и регулирующими органами.

Коллегия ЕЭК утвердила Порядок формирования и ведения единого реестра свидетельств о классификации маломерных судов. Это позволит обеспечить прозрачность и доступность сведений о маломерных судах для всех заинтересованных лиц, унифицировать перечень сведений, предоставляемых в надзорные ведомства, и снизить административную нагрузку на бизнес и граждан стран Союза. В принятом порядке определен исчерпывающий перечень данных, вносимых в единый реестр, в том числе регистрационный номер, срок действия, сведения об изготовителе маломерного судна и его владельце, категория маломерного судна и ряд других данных.

Принята новая редакция перечня стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Актуализированный перечень предусматривает включение 40 межгосударственных стандартов, в том числе на методы определения в автомобильном бензине октанового и цетанового числа, массовой доли серы, бензола, углеводородов. Установлены переходные периоды применения национальных стандартов.

Кроме того, члены коллегии ЕЭК внесли изменения в программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности низковольтного оборудования». Это позволит гармонизировать международные и евразийские требования к качеству и безопасности производимых товаров, в том числе кабельной продукции, предохранителей, конденсаторов, светильников, отдельных бытовых электрических приборов. В частности, из 359 новых межгосударственных стандартов 244 будут учитывать нормы IEC и ISO и 115 – нормы EN.

Также члены коллегии ЕЭК приняли решение об упрощении правил ввоза радиоэлектронных средств перспективного стандарта IEEE 802.11ad, работающих в полосе радиочастот 57 – 66 ГГц, с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт. Не нужно будет разрешительных документов на ввоз аппаратуры радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п., работающей в полосе радиочастот 2400 – 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 10 мВт. Еще одним важным следствием принятого решения является увеличение разрешенной для использования в рамках стандарта IEEE 802.11ac полосы радиочастот c 5650 – 5725 МГц до 5650 – 5850 МГц.

Таким образом, сняты дополнительные административные ограничения при ввозе бытовой электроники и компьютерной техники, в том числе Wi-Fi роутеров, дистанционно управляемых механизмов, радиоуправляемых моделей, малых летательных аппаратов и т.п. Это позволит сократить сроки таможенного оформления и поставки товаров, снизить текущие издержки и упростить операционную деятельность.

Решением коллегии ЕЭК внесены изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС в отношении красок и лаков для кожевенно-обувной промышленности. Эти виды товаров выделены в подсубпозицию 3210 00 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС. На них установлена ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 0% от таможенной стоимости сроком на два года.

Эта мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку кожевенной и кожгалантерейной отраслей экономики стран Союза, так как краски и лаки, используемые в качестве отделочных материалов, в ЕАЭС не производятся.

Решением Коллегии ЕЭК утвержден перечень авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним, которые после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС смогут ввозиться на территорию Союза как транспортные средства для личного пользования. В список вошли легковые автомобили (за исключением предназначенных для медицинских целей), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС; квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС; мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС; моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, классифицируемые в субпозициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ЕАЭС; прицепы (за исключением прицепов для перевозки автомобилей) с полной массой до 3,5 тонны включительно, классифицируемые в товарной позиции 8716 ТН ВЭД ЕАЭС, прицепы типа «дом-автоприцеп» для проживания или для автотуристов, классифицируемые в субпозиции 8716 10 ТН ВЭД ЕАЭС.

Также в этом решении описан порядок, в соответствии с которым декларанты и таможенные службы будут определять дату выпуска и рабочий объем этих транспортных средств.

Решение заменит отдельные положения соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года и начнет действовать одновременно с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.