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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНЦЫ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ Е-ЛИЦЕНЗИИ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВАЛЮТЫ ЗА ГРАНИЦУ
11:27 04.07.2017
Национальный банк Украины с 3 июля 2017 года вводит выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме для перечисления валюты за границу, сообщает Укринформ.
"Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
На основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 000 долларов США (в эквиваленте).
Воспользоваться е-лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за границу; по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины, с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления е-лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную систему “Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций” (АИС).
Чтобы получить е-лицензию, физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк, в котором оно имеет открытый собственный счет, и подать определенные документы (в бумажной или электронной форме).
В свою очередь уполномоченный банк при условии соответствия поданной заявителем информации посылает Национальному банку запрос в электронном виде средствами АИС для выдачи этому лицу е-лицензии. На основании такого запроса Национальный банк в автоматизированном порядке выдает физическому лицу е-лицензию путем занесения учетной записи в АИС, о чем банк сообщает клиенту.
Такая упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физическими лицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.
Эта система утверждена постановлением правления НБУ №54 от 15 июня 2017 года “О внесении изменений в некоторые нормативно- правовые акты Национального банка Украины”. Физические лица смогут воспользоваться ею с 3 июля 2017 года.
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