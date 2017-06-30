Рекомендации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по взаимодействию органов государственного контроля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при выявлении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по взаимодействию органов госконтроля и таможни обсудили участники совещании высокого уровня под председательством члена коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова.

Как сообщает ЕЭК, в мероприятии приняли участие руководители органов госконтроля, аккредитации и таможенных служб государств ЕАЭС.

«Работа по установлению обязательных требований к продукции на рынке Союза и обеспечению реализации технических регламентов должна сопровождаться планомерной и согласованной деятельностью органов госконтроля», – заявил министр ЕЭК.

С этой целью в ЕАЭС создаются механизмы их информационного взаимодействия, разрабатываются базовые документы, включая Соглашение o принципах и подходах осуществления государственного контроля, которое сейчас проходит процедуры согласования в странах Союза. Комиссия предлагает включить в законодательство ЕАЭС единые требования, закрепляющие презумпцию добросовестности субъектов рынка, обеспечивающие защиту прав потребителей, системность проведения государственного контроля, независимость органов госконтроля от изготовителей и продавцов, приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием и другие.

Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев напомнил, что с момента появления евразийского интеграционного объединения Советом Комиссии принято 42 техрегламента, 35 из которых к настоящему времени вступили в силу. Предприниматели стран ЕАЭС получили более 500 тысяч единых сертификатов соответствия и более двух миллионов единых деклараций соответствия. В государствах-членах действуют около 30 органов государственного контроля.

ЕЭК рекомендует данным органам каждой из пятерки стран Союза при выявлении продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС, обязательно уведомлять об этом контролирующие организации других государств-членов. Устанавливаются сроки направления таких уведомлений и перечень сведений, которые должны в них содержаться. После получения уведомлений органам госконтроля следует принять меры к предотвращению оборота опасной продукции. При этом алгоритм действий контролирующего органа включает проведение тщательной проверки продавца и изготовителя, направление уведомления в органы по аккредитации для принятия мер по приостановлению (прекращению) действия документов об оценке соответствия продукции требованиям техрегламента и т.д.

Для оперативного и эффективного взаимодействия названных органов Союза и реализации нормативно-правовых документов Комиссии намечено создать единую информационную систему об опасной продукции, которая поможет снизить риски ее распространения. В рамках этой системы национальные органы госконтроля планируют оперативный обмен сведениями о выявленной продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Союза; принятых мерах по предупреждению, выявлению и пресечению распространения опасной продукции и устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях реализации на территории государства-члена продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, без необходимых документов или сведений о ее проведении.

Участники совещания одобрили применение общих механизмов проведения госконтроля в странах ЕАЭС, в том числе процедуры урегулирования споров по результатам контроля, правил применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля, а также принципов и подходов к изъятию с рынка ЕАЭС опасной продукции.