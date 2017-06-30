В Беларуси рынок услуг в сфере оценки стоимости один из наиболее открытых среди стран-членов ЕАЭС. Это было отмечено сегодня на общем заседании восьми рабочих групп Евразийской экономической комиссии, где в формате видеоконференции обсуждалась реализация планов либерализации оценочной деятельности в странах Евразийского экономического союза.

Накануне в Госкомимуществе проанализировали национальное законодательство в сфере независимой оценки, эквивалентность его регулирования со странами – членами Евразийского экономического союза в вопросах допуска на рынок услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в вопросах необходимых квалификационных требований для оценщика, как наиболее важных с точки зрения функционирования единого рынка услуг и направили свои предложения по гармонизации законодательства в Евразийскую экономическую комиссию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, оценочная деятельность в республике не является лицензируемым видом деятельности. На сегодня для того чтобы организация смогла оказывать услуги по независимой оценке, достаточно иметь в штате всего двух аттестованных оценщиков.

Вместе с тем в Беларуси полагают целесообразным для статистической отчётности и возможности анализировать количественный и качественный состав юридических лиц стран – членов ЕАЭС, оказывающих услуги по независимой оценке на территории другой страны – участницы, и предлагают внедрить заявительный принцип оказания услуг с обязательностью информирования таким юридическим лицом национального регулятора.

В отношении количества оценщиков в штате оценочной организации более обоснованным представляется наличие двух таких единиц, поскольку у организации, имеющей только одного оценщика, отсутствует возможность принятия согласованного решения в случае возникновения спорной ситуации.

По вопросу необходимых квалификационных требований для оценщика также отмечается наличие содержательной эквивалентности. Все оценщики должны иметь высшее образование. Программы их подготовки утверждаются Министерствами образования стран – участниц ЕАЭС и оценщики осуществляют свою деятельность по схожим направлениям оценки во всех странах-членах ЕАЭС.

Для возможности проведения оценки квалификаций персонала в оценочной деятельности белорусская сторона полагает необходимым разработать и утвердить профессиональный стандарт ЕАЭС «Специалист в оценочной деятельности», а для возможности работы по единым принципам – Регламент оценочной деятельности.

Созданный в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств – членов, Евразийский экономический союз призван обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Следует отметить, что к диалогу были подключены студии во всех государствах-членах Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. К участию были приглашены представители координирующих и уполномоченных государственных органов, ответственные за реализацию мероприятий Планов, а также все заинтересованные органы и организации, включая профессиональные бизнес-союзы, руководители и сотрудники которых являются членами соответствующих рабочих групп. В числе тех, кто принял участие в обсуждение в минской студии в Министерстве экономики, начальник управления оценки Госкомимущества Дина Соколовская и председатель Ассоциации оценочных организаций Беларуси Светлана Юреня.

26 декабря 2016 года ЕАЭС были утверждены планы либерализации по секторам (подсекторам) услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза будет осуществлено в соответствии с планами либерализации. Планы содержат мероприятия, сроки исполнения по которым определены 2016-2017 годами, обязанность по выполнению которых возложена на правительства государств – членов Союза. Решением Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) мониторинг и контроль над исполнением указанных в нем мероприятий, возложен на Евразийскую экономическую комиссию.