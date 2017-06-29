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УКРАИНА В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОЖАРА УСИЛИЛА КОНТРОЛЬ ЗА РАДИАЦИЕЙ
13:15 30.06.2017

В зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества, где накануне возник пожар, усилен контроль за радиационной ситуацией, пишет Укринформ.

"Учитывая радиологическую значимость пожара на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. В оперативном режиме анализируются данные по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) и содержания радионуклидов в воздухе в районе пожара", - говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что в настоящее время в зоне отчуждения и на прилегающих территориях ухудшения радиационного состояния не наблюдается. Радиационная ситуация находится под контролем, дальнейшая информация будет оперативно уточняться и предоставляться, добавили в ведомстве.

Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ГСП «Экоцентр» в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – раз в 2 минуты.

Как сообщалось, 29 июня в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.

По состоянию на утро 30 июня тушение пожара продолжалось. В течение ночи площадь пожара была уменьшена с 25 до 12 га.

В ГСЧС заявляли, что привлечение наземных сил осложнено повышением радиационного фона в очаге горения.
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