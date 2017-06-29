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КОМПАНИЯ "УКРЭНЕРГО" ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
12:01 29.06.2017

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сегодня на Генеральной Ассамблее объединения европейских операторов энергорынка ENTSO-E подписала соглашение об условиях присоединения Украины к европейской энергосистеме. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в фэйсбуке, пишет Укринформ.

"После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров в Европе за последние полгода мы смогли отстоять наше право вскоре присоединиться к европейской энергосети и одновременно разломать еще одну иглу энергетической зависимости от российского агрессора. Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной Ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E. Мы становимся на путь, на котором Украина не должна оплошать. Несколько лет совместной работы правительства, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Минэнергоугля, Укрэнерго и энергогенерирующих компаний впереди. Проект Дорожной карты уже разработаны, все требования к модернизации нашей энергосистемы содержатся в Соглашении", - написал Ковальчук.

В то же время он выразил убеждение, что "присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, поборет монополии".
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