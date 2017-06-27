Меморандум о взаимодействии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ведущих европейских организаций по стандартизации подписан в Эдинбурге (Великобритания).

Как сообщает ЕЭК, это еще один важный практический шаг по установлению экономических связей между Евразийским экономическим и Европейским союзами.

Со стороны комиссии документ подписал член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. Президент CEN Венсан Лафлеш и президент CENELEC Бернхардт Тис подписали меморандум со стороны Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC) – соответственно. Событие произошло на совместном заседании Генеральных ассамблей CEN и CENELEC.

«Меморандум направлен на повышение конкурентоспособности и безопасности продукции, снижение технических барьеров в торговле государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с европейскими странами и будет способствовать внедрению цифровых технологий на евразийском пространстве», - подчеркнул Валерий Корешков, выступая на церемонии подписания.

Президент CENELEC Бернхардт Тис в свою очередь отметил, что обмен технической информацией и опытом, а также другая совместная работа в рамках меморандума помогут дальнейшему росту экономик и благосостоянию граждан стран, которых он касается.

Стороны договорились до конца 2017 года разработать план мероприятий по обеспечению выполнения основных задач меморандума, в том числе, в приоритетных отраслях экономики. Реализация документа будет проводиться в форматах обмена информацией и опытом, проведения консультаций и иных совместных действий. В частности, намечено сотрудничество по гармонизации стандартов в сферах низковольтного и высоковольтного электрооборудования, энергоэффективности и электромагнитной совместимости, игрушек, медицинских изделий и т.д.

В повестку дня Генеральной ассамблеи CEN/CENELEC вошли вопросы дальнейшего развития европейской стандартизации на международном и региональном уровнях, стратегия развития новых направлений в области умных технологий (умные города, умные системы измерения, умные транспортные системы), зеленого строительства, промышленной автоматизации, развития цифровой промышленности и т.д.