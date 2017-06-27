ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ВЫСТРАИВАЕТ ДИАЛОГ С ЕВРОПЕЙСКИМИ КОМИТЕТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
17:46 27.06.2017

Меморандум о взаимодействии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ведущих европейских организаций по стандартизации подписан в Эдинбурге (Великобритания).

Как сообщает ЕЭК, это еще один важный практический шаг по установлению экономических связей между Евразийским экономическим и Европейским союзами.

Со стороны комиссии документ подписал член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. Президент CEN Венсан Лафлеш и президент CENELEC Бернхардт Тис подписали меморандум со стороны Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC) – соответственно. Событие произошло на совместном заседании Генеральных ассамблей CEN и CENELEC.

«Меморандум направлен на повышение конкурентоспособности и безопасности продукции, снижение технических барьеров в торговле государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с европейскими странами и будет способствовать внедрению цифровых технологий на евразийском пространстве», - подчеркнул Валерий Корешков, выступая на церемонии подписания.

Президент CENELEC Бернхардт Тис в свою очередь отметил, что обмен технической информацией и опытом, а также другая совместная работа в рамках меморандума помогут дальнейшему росту экономик и благосостоянию граждан стран, которых он касается.

Стороны договорились до конца 2017 года разработать план мероприятий по обеспечению выполнения основных задач меморандума, в том числе, в приоритетных отраслях экономики. Реализация документа будет проводиться в форматах обмена информацией и опытом, проведения консультаций и иных совместных действий. В частности, намечено сотрудничество по гармонизации стандартов в сферах низковольтного и высоковольтного электрооборудования, энергоэффективности и электромагнитной совместимости, игрушек, медицинских изделий и т.д.

В повестку дня Генеральной ассамблеи CEN/CENELEC вошли вопросы дальнейшего развития европейской стандартизации на международном и региональном уровнях, стратегия развития новых направлений в области умных технологий (умные города, умные системы измерения, умные транспортные системы), зеленого строительства, промышленной автоматизации, развития цифровой промышленности и т.д.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2017
валюта курс
EUR 2.1539
USD 1.9249
RUB 3.2671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1539 +0.0024
USD 1.9249 +0.0028
RUB 3.2671 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1630 2.1660
USD 1.9240 1.9260
RUB 3.2600 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 27.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1270
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 58.9000 59.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте