Обсуждение подходов и принципов развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) прошло в ходе первого заседания специальной рабочей группы высокого уровня на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной.

«Сегодня в странах Союза применение национальных систем маркировки на своей территории существует обособленно. Это создает определенные сложности для товарных потоков между странами ЕАЭС», – отметила министр ЕЭК. Государства Союза самостоятельно вводят маркировку в рамках национальных систем. Действуют различные требования к маркировке, товарный охват, требующий адаптации бизнеса под каждую национальную систему, также различается. Между государствами отсутствует передача данных о маркированных товарах.

Например, в Армении и Беларуси маркируется уже несколько десятков товаров. В остальных странах пока нет такого широкого перечня маркируемых товаров. В России на сегодня речь идет о шубах и лекарствах при активном обсуждении планов по расширению этого перечня. Казахстан рассматривает возможность маркировки лекарств в дополнение к действующей системе маркировки шуб. В Кыргызстане среди таких проектов – только маркировка шуб, стартовавшая в рамках общего для всех стран ЕАЭС одноименного проекта, который начал действовать относительно недавно, как пилотный.

Вероника Никишина представила участникам встречи базовую концепцию развития систем маркировки товаров средствами идентификации в Союзе. ЕЭК разработала максимально гибкий подход: в целом речь идет о двух направлениях.

Как сообщает ЕЭК, первый вариант предполагает согласованное и единообразное применение государствами-членами систем маркировки на основе соглашения. Речь идет о применении унифицированных подходов и механизмов в сфере маркировки, согласованном перечне товаров, подлежащих этой процедуре, и взаимодействии национальных систем маркировки.

Второй вариант – комбинированный. Это означает возможность применения двумя и более государствами-членами национальных систем маркировки в соответствии с соглашением и с возможностью их взаимодействия. В этом случае будут применяться согласованные подходы и механизмы в сфере маркировки, которые предполагают возможность взаимодействия национальных систем маркировки и одинаковый перечень товаров, подлежащих маркировке.

При этом предлагается трехуровневое распределение полномочий по установлению требований к маркировке товаров. Международный договор закладывает общие требования к средствам идентификации: машиночитаемость и технологическая совместимость (взаимочитаемость). Он регламентирует возможность использования национальных информационных систем при обеспечении их взаимодействия, устанавливает общие для сторон этапы фиксации сведений о товаре в информационной среде и оговаривает различные уровни функционирования систем маркировки.

К полномочиям Комиссии предлагается отнести перечень маркируемых товаров, сроки введения маркировки, средства идентификации и требования к ним, способы маркировки, а также утверждение состава сведений, передаваемых в рамках информационного взаимодействия государств-членов.

Рассматривается возможность по фиксации в национальном законодательстве требований к участникам оборота и составу сведений, передаваемых ими в информационную систему страны-участницы.