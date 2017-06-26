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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАЛА КВОТЫ НА ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ В ЕС
17:13 26.06.2017
Украина выбрала тарифные квоты на беспошлинный экспорт в страны Европейского Союза еще по двум категориям сельскохозяйственной продукции: пшеница мягкая, пшеничная мука и гранулы и ячменная крупа и мука. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.
Таким образом, Украина уже полностью выбрала квоты на беспошлинный экспорт в страны Европейского Союза по 7 категориям сельскохозяйственных товаров: мед (5 200 т), кукуруза, кукурузная мука и гранулы (450 тыс. т), сахар (20 070 т), обработанные томаты (10 тыс т), виноградный и яблочный соки (12 тыс. т), ячменная крупа и мука (6 060 т), пшеница мягкая, пшеничная мука и гранулы (960 тыс т.).
Почти выбраны квоты на солод и клейковину, а также на ячмень, ячменную муку и гранулы. На 50% закрыты квоты на беспошлинный экспорт в ЕС сливочного масла и молочных паст и на мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы.
Как сообщалось, 20 июня Комитет по международной торговле Европарламента проголосовал за увеличение объемов автономных торговых преференций для Украины, на некоторые категории аграрной продукции: на обработанные томаты, пшеницу, кукурузу, ячмень, мед, виноградный сок, овес, крупы и обработанное зерно. Европарламент будет голосовать по этому предложению в июле.
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