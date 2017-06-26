ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕРПАЛА КВОТЫ НА ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ В ЕС
17:13 26.06.2017

Украина выбрала тарифные квоты на беспошлинный экспорт в страны Европейского Союза еще по двум категориям сельскохозяйственной продукции: пшеница мягкая, пшеничная мука и гранулы и ячменная крупа и мука. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.

Таким образом, Украина уже полностью выбрала квоты на беспошлинный экспорт в страны Европейского Союза по 7 категориям сельскохозяйственных товаров: мед (5 200 т), кукуруза, кукурузная мука и гранулы (450 тыс. т), сахар (20 070 т), обработанные томаты (10 тыс т), виноградный и яблочный соки (12 тыс. т), ячменная крупа и мука (6 060 т), пшеница мягкая, пшеничная мука и гранулы (960 тыс т.).

Почти выбраны квоты на солод и клейковину, а также на ячмень, ячменную муку и гранулы. На 50% закрыты квоты на беспошлинный экспорт в ЕС сливочного масла и молочных паст и на мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы.

Как сообщалось, 20 июня Комитет по международной торговле Европарламента проголосовал за увеличение объемов автономных торговых преференций для Украины, на некоторые категории аграрной продукции: на обработанные томаты, пшеницу, кукурузу, ячмень, мед, виноградный сок, овес, крупы и обработанное зерно. Европарламент будет голосовать по этому предложению в июле.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
валюта курс
EUR 2.1515
USD 1.9221
RUB 3.2564
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте