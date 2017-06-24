Совет ЕЭК 23 июня принял два технических регламента – «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», которые вступят в силу в 2019 и 2020 годах.

Как сообщает ЕЭК, техегламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» устанавливает требования к производству, бутилированию, хранению и перевозке питьевой и минеральной воды. Особое внимание уделено маркировке и упаковке. В фокусе внимания при подготовке технического регламента была безопасность потребителя. В частности, введены требования к используемой таре. В маркировке питьевой воды для детского питания, например, должны сообщаться сведения об основном составе с указанием элементов химического состава, общей минерализации, условиях хранения и сроке годности после вскрытия емкости.

Техрегламент ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» включает в себя требования к пожарному оборудованию и механизмам, в том числе к пожарным автомобилям, системам пожарной автоматики, огнетушителям, средствам индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, сформулированы требования к условиям хранения оборудования. Особое внимание уделено средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В частности, время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом должно быть не меньше часа, а со сжатым кислородом – не меньше четырех часов.