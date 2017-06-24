Украина планирует довести закупки ядерного топлива у американской компании "Вестинг Хаус" до 55%. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским журналистам, которое транслировал телеканал "Украина", сообщает Укринформ.

"Энергетическая безопасность заключается также и в ядерной энергетике. И здесь мы значительно увеличиваем долю американских поставщиков ядерного топлива "Westinghouse", я надеюсь, что нам удастся это сделать до 55%", - сказал Порошенко.

Глава государства также напомнил, что Украина продолжает строительство завода по отработанному ядерному топливу.

"Это также мы слезаем с крюка, который, как думает на сегодняшний день РФ, нас держит по отработанному ядерному топливу, - этого не будет", - подчеркнул президент.