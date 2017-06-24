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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕАЭС
09:55 26.06.2017

Решение о корректировке ставок Единого таможенного тарифа принято на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 июня.

В частности, принято решение об изменении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 472 позиций ТН ВЭД ЕАЭС. Таким образом, будут учтены обязательства России, которые она взяла на себя при вступлении в ВТО.

Ранее, в мае 2017 года, решением коллегии ЕЭК были скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 491 позиции.

На Совете ЕЭК обсуждался размер таможенных пошлин на товары, включенные в перечень чувствительных. В это число вошли различные виды оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, некоторые типы авиационной техники, ткани, другие изделия легкой промышленности, рыба и морепродукты, ряд иных товаров.

Так, снижены пошлины на тихоокеанский лосось с 4,4% до 3%, на треску – с 6% до 5%, на печень и икру – с 6,6% до 5%, на спички – с 11 до 8,8%, на одежду и принадлежности к ней, включая перчатки, рукавицы и митенки, – с 9,2 до 6,5%, на розы – с 7 до 5%, на столовую и кухонную посуду, а также холодильники – с 13,6 до 12%. Снизятся также пошлины на яблоки, груши, айву, дрожжи, двери, окна, различные виды тканей, микроволновки и т.д.

Как сообщает ЕЭК, вице-премьер-министры государств ЕАЭС также обсудили ряд тем, значимых для дальнейшего развития интеграционных процессов и стимулирования экономик стран Союза.
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