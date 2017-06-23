Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полностью обеспечивают внутренние потребности в растительных маслах. Казахстан и Россия – за счет собственного производства, Армения, Беларусь и Кыргызстан – за счет взаимной торговли. В 2016 году в ЕАЭС произведено 18,5 млн тонн масличных культур, а к 2020 году будет производиться более 21 млн тонн. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития масложировой отрасли Союза, которое проведено Департаментом агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) совместно с Масложировой ассоциацией ЕАЭС 21 июня.

В мероприятии приняли участие руководители ведущих перерабатывающих предприятий масложировой отрасли государств ЕАЭС, включая российскую группу компаний «ЭФКО» и белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», главы отраслевых ассоциаций и союзов и др.

Как сообщает ЕЭК, участники совещания отметили положительные тенденции и рекордные показатели в отрасли. В 2016 году площадь под масличными культурами в Союзе по сравнению с 2012 годом возросла на 17,3 % – до 14,6 млн га, что позволило нарастить их валовой сбор на 41 % – с 13,1 млн тонн до 18,5 млн тонн. На мировой рынок были экспортированы рекордные за последние пять лет объемы подсолнечного и соевого масла из ЕАЭС – 1,5 млн тонн и 474 тыс. тонн соответственно. Расширилась география их поставок: сейчас они экспортируются в Малайзию, Непал, Вьетнам, Китай. По сафлору и льну Казахстан и Россия входят в пятерку ведущих мировых поставщиков.

Вместе с тем в государствах-членах сохраняются проблемы в масложировой отрасли: растет зависимость от импортного посевного материала рапса и подсолнечника, закупок соевых бобов, снижаются объемы внесения минеральных удобрений под масличные культуры, заводы по производству растительных масел недостаточно обеспечены сырьем.

Участники встречи предложили ряд мер, которые позволят обеспечить дальнейший рост объемов производства и эффективность производственных процессов. В том числе ускоренное внедрение новых отечественных сортов и гибридов семян масличных культур, обновление материально-технической базы, развитие долгосрочных отношений с поставщиками путем налаживания прямых закупок маслосемян у сельхозпроизводителей, авансирования аграриев для повышения валового сбора масличных культур, проведение инфраструктурных преобразований, строительство специализированных терминалов для экспорта масложировой продукции.

На совещании отмечена важность кооперационного взаимодействия, а также целесообразность формирования в ЕАЭС масложировых кластеров для наращивания производства высококачественной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции.