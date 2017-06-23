На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 июня состоялось 15-го заседание Бизнес-диалога с участием представителей делового сообщества государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под председательством члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной, в ходе которого была представлена концепция новых подходов в фитосанитарии.

Как сообщает ЕЭК, 1 июля 2017 года вступают в силу четыре ключевых документа ЕАЭС, которые создадут единую нормативно-правовую базу в сфере карантина растений в странах евразийской «пятерки».

Вступление в силу единых союзных документов позволит устранить препятствия при перемещении товаров по всей территории ЕАЭС и облегчить работу предпринимателей. Партия прошедшей контроль подкарантинной продукции на таможенной границе Союза и признанной свободной от карантинных объектов сможет свободно перемещаться по всей таможенной территории.

Речь идет о нормативных актах, разработанных и принятых ЕЭК в 2016 году: Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС; Единых карантинных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС; Единых правилах и нормах обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕАЭС и Порядке лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер. Об особенностях их применения рассказал заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Хамит Амергужин.

По словам представителя ЕЭК, в настоящее время на территориях государств-членов действуют национальные перечни карантинных объектов и национальные карантинные фитосанитарные требования, что определяет различия в оценке карантинного фитосанитарного состояния продукции при проведении контроля (надзора) на таможенной границе Союза. Именно это является одной из причин ограничения ее перемещения между государствами ЕАЭС.