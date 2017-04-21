О новых возможностях для осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренных положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), участникам VI Международного экономического форума рассказал заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гнел Маилян.

Как сообщает ЕЭК, в форуме, который прошел в Орше (Беларусь), приняли участие представители ЕЭК, уполномоченных органов Беларуси и России, а также предпринимательского и экспертного сообщества.

Среди возможностей, обеспечивающих ведение бизнеса, Гнел Маилян назвал недопустимость ухудшения условий взаимного доступа, введения дискриминационных мер, аннулирования предоставляемых Договором о Союзе выгод из-за новых разрешительных требований и процедур, сам фактор формирования единого рынка услуг. В рамках рынка услуг предусмотрено автоматическое признание разрешительных документов (на оказание услуг, выполнение работ) и профессиональных квалификаций, а также осуществление деятельности на всей территории Союза при наличии зарегистрированного юридического лица или индивидуального предпринимателя в одной из страны ЕАЭС. Лицам государств-членов Союза, включая поставщиков и получателей услуг, предоставляется набор таких правовых гарантий, как национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, недопустимость применения количественных и инвестиционных ограничительных мер. Для инвесторов предусмотрены дополнительные защитные гарантии. Предъявляются требования ко всем государственным органам по обеспечению транспарентности регулирования.

Гнел Маилян также проинформировал участников форума о мерах, предпринимаемых ЕЭК, для обеспечения либерализации торговли услугами, включая формирование единого рынка услуг. В частности, по словам представителя Комиссии, основным инструментом для либерализации являются Правила регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности. Этот документ основан на прогрессивном международном опыте и содержит либеральные нормы для регуляторов и дополнительные гарантии для бизнеса.

К таким гарантиям можно отнести в том числе участие предпринимателей в нормотворчестве, обеспечении необременительности и транспарентности разрешительных и уведомительных процедур, риск-ориентированного подхода при контроле (надзоре); механизм упрощения или упразднения избыточных, неэффективных регулятивных требований и процедур.

Гнел Маилян сообщил, что Департамент развития предпринимательской деятельности ЕЭК проводит активную работу по внедрению элементов «умного» регулирования в Евразийской экономической комиссии. В частности, в практику работы ЕЭК введена процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ) тех проектов решений Комиссии, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности. Представитель ЕЭК проинформировал о результатах проведения и перспективах совершенствования процедуры ОРВ.

В настоящее время Департамент развития предпринимательской деятельности ЕЭК при поддержке бизнес-сообщества формирует перечни актов. Они будут рассматриваться в рамках реализации пилотных проектов по проведению ОРВ с использованием количественных методов и по проведению оценки фактического воздействия принятых решений ЕЭК.

В этой связи Гнел Маилян призвал бизнес стран Союза активизировать участие в публичном обсуждении документов в рамках процедуры ОРВ. Свои замечания представители делового сообщества могут направлять в ЕЭК, заполняя опросный лист в бумажном или электронном виде.

Департамент развития предпринимательской деятельности ЕЭК также координирует работу по совершенствованию инструментов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций.