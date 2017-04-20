Вопросы развития воздушного транспорта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обсуждались на заседаниях подкомитета по гражданской авиации Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре и рабочей группы по подготовке проекта «дорожной карты» по реализации Основных направлений транспортной политики в ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕЭК, мероприятия прошли в Минске под председательством директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ержана Нурахметова.

Открывая заседание подкомитета, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко отметил, что «президентами стран Союза поставлена задача снять до 2025 года существующие ограничения при осуществлении перевозок всеми видами транспорта в рамках Союза. Необходимо найти устраивающие всех решения по ряду сложных вопросов и в кратчайшие сроки подготовить «дорожные карты» для реализации Основных направлений и этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики».

Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов напомнил, что вопросы воздушного сообщения рассматриваются в приоритетном порядке: к началу второго полугодия «дорожная карта» по вопросам воздушного транспорта должна быть согласована.

Членам рабочей группы удалось подготовить и согласовать в целом проект «дорожной карты» по вопросам воздушного транспорта, мероприятия которой предполагают гармонизацию законодательства государств-членов на основе стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Определены мероприятия, влияющие на конкурентную среду в отрасли, в частности принятие подходов по применению недискриминационных тарифных условий при оказании услуг аэропортов и аэронавигации. Это обеспечит справедливую и добросовестную конкуренцию между авиаперевозчиками. Поэтапно будут проведены мероприятия по снижению негативного воздействия гражданской авиации на окружающую среду – для этого стороны согласуют подходы по дальнейшей эксплуатации воздушных судов, не соответствующих требованиям ИКАО в отношении авиационного шума. Кроме того, согласованы мероприятия по обновлению парка воздушных судов и рационального использования кадрового потенциала, в том числе повышению квалификации авиационных специалистов.

В то же время по ряду вопросов обсуждение будет продолжено. Это касается вопросов безопасности, развития конкуренции и расширения воздушного сообщения. Предварительно члены рабочей группы согласовали подходы по снятию ограничений, установленных двусторонними соглашениями о воздушном сообщении.

Очередное заседание рабочей группы по разработке «дорожной карты» планируется провести в конце апреля в Москве.