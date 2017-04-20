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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА АЭС УКРАИНЫ 21 АПРЕЛЯ В РАБОТЕ 12 ИЗ 15 ЭНЕРГОБЛОКОВ
11:32 21.04.2017
Атомными станциями Украины за прошедшие сутки, 20 апреля, произведено 262,39 млн. кВт-ч электроэнергии. Об этом Укринформу сообщили из пресс-службы ГП "НАЭК "Энергоатом".
21 апреля на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:
на энергоблоке №3 Запорожской АЭС-65-е сутки среднего планового ремонта
на энергоблоке №2 Ривненской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта
на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 480 МВт, РАЭС – 2 430 МВт, ЮУАЭС – 1 975 МВт, ХАЭС – 2 020 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
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