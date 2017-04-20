Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена разработать пакет предложений по включению инструментов и принципов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для использования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, круглый стол с участием экспертов по вопросам использования лучших практик ОЭСР в работе ЕАЭС впервые прошел на площадке Евразийской экономической комиссии в Москве. В приветственном слове от лица Первого заместителя Председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, отмечено, что интеграция в мировую экономику требует «разговора на одном языке» со странами-партнерами. Лучшие практики ОЭСР в существенной степени способствуют такому взаимодействию.

«ОЭСР обладает общепризнанной экспертизой в области экономического анализа. Инструментарий ОЭСР основан на лучшем мировом опыте. Мы предлагаем сторонам совместно выработать предложения по применению стандартов ОЭСР в рамках ЕАЭС», – отметила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

По мнению министра, в ходе диалога со странами евразийской «пятерки» и подразделениями Комиссии, важно определить общие подходы к внедрению на наднациональном уровне стандартов ОЭСР, которые позволят повысить эффективность ЕАЭС. Комиссия также может стать площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов национальных повесток государств ЕАЭС.

Участники встречи отметили, что учет наилучших практик ОЭСР и включение прогрессивных норм необходим при разработке торговых соглашений. Ряд инструментов, предлагаемых ОЭСР, позволит выявить и сократить барьеры внутри ЕАЭС. Мониторинг страновых показателей индикатора упрощения процедур торговли ОЭСР/ВТО и работа по улучшению рейтинга стран ЕАЭС могут привести к значительному снижению стоимости поставок. Применение практики ОЭСР в области цифровой экономики, экологии и «зеленой экономики» будет способствовать развитию экономики Союза в целом и его государств-членов в частности, повышению ее эффективности и конкурентоспособности.

По мнению участников встречи, налаживание автоматического обмена налоговой информацией в ЕАЭС, что может быть реализовано через присоединение к Конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, многосторонним соглашениям об автоматическом обмене финансово-учетной информации и обмене отчетами Country-by-Counrty, может привести к дополнительным поступлениям в бюджеты стран Союза. В то время как присоединение к Руководству ОЭСР для многонациональных компаний либо совершенствование национального законодательства государств-членов ЕАЭС с учетом данного Руководства станет существенным стимулом привлечения инвестиций.

Как считают эксперты, использование принципов ОЭСР обеспечивает новое качество экономики благодаря изменениям в государственном регулировании. При этом использование уже существующих практик дает возможность существенно снизить финансовые и временные издержки.

Участники семинара согласились, что включение в право ЕАЭС наилучших практик ОЭСР является логическим продолжением развития интеграционного объединения.