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ЕЭК ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
12:03 19.04.2017

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит анализ налогообложения электронной торговли стран евразийской «пятерки» и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы. Об этом рассказали представители ЕЭК на круглом столе «Налогообложение электронной торговли» с участием экспертов уполномоченных государственных органов на площадке комиссии в Москве.

«Динамично развивающаяся международная электронная коммерция может стать одним из ведущих источников пополнения бюджета стран Евразийского экономического союза. Гармонизация законодательства государств-членов в сфере обложения НДС электронной торговли является для комиссии приоритетным направлением», – заявила на круглом столе заместитель директора Департамента финансовой политики ЕЭК Аида Абарбекова.

По ее мнению, на данном этапе важно обеспечить единое понимание возможных путей для совершенствования системы налогообложения взаимной торговли. Это возможно в том числе за счет прямого диалога между представителями комиссии, государственных органов и представителями научного сообщества, считает Аида Абарбекова.

Как сообщает ЕЭК, глобализация и информатизация экономических процессов обуславливает необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования. Подходы к этому вопросу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сегодня различные. В некоторых из них налогообложение электронной коммерции отсутствует. В других уже существует, но нормативная база дополняется и пересматривается.

В ЕЭК полагают, что странам Союза необходимо выработать согласованную налоговую политику, направленную на предотвращение сокрытия и необоснованного занижения налогов участниками электронного бизнеса. Также важно снизить налоговые барьеры и создать условия справедливой конкуренции в электронной торговле между странами ЕАЭС, в том числе для ее стимулирования и развития.

Во второй половине 2017 года в ЕЭК начнет функционировать Рабочая группа по обмену опытом в вопросах применения Соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения в государствах ЕАЭС. На совещаниях планируется затронуть и вопросы электронной коммерции, в том числе обмена опытом по налогообложению доходов от деятельности в этой сфере. Такая работа необходима и для дальнейшего углубления интеграционных процессов Союза.
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