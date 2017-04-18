Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговые меры в отношении импорта российских минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет "Экономическая правда".

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод"- 6,54%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и восстановлению рабочих мест, восстановлению доходов.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ. Согласно решению расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ.

"В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", - говорится в сообщении.

Как известно, действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония происхождением из Российской Федерации были применены еще в мае 2008 года.

Напомним, за введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений выступал Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, который является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

В свою очередь в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.