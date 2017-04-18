ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ВВЕЛА НОВЫЕ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКИЕ УДОБРЕНИЯ
11:28 18.04.2017

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговые меры в отношении импорта российских минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет "Экономическая правда".

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод"- 6,54%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и восстановлению рабочих мест, восстановлению доходов.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ. Согласно решению расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ.

"В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", - говорится в сообщении.

Как известно, действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония происхождением из Российской Федерации были применены еще в мае 2008 года.

Напомним, за введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений выступал Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, который является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

В свою очередь в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2017
валюта курс
EUR 2.0008
USD 1.8797
RUB 3.3536
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0008 -0.0006
USD 1.8797 -0.0028
RUB 3.3536 +0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9950 2.0020
USD 1.9740 1.8800
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 18.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 59.4600 59.9500
USD/EUR 1.0620 1.0680
USD/RUB 55.8000 56.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте