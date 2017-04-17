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В УКРАИНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОТМЕНЕНЫ ПЕЧАТИ
15:12 17.04.2017

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N4194, предусматривающий отмену требования об обязательном использовании печатей на документах. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на сайт парламента.

Законопроектом предлагалось исключить из законодательства требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования, а также возможность признания документа недействительным в связи с отсутствием оттиска печати.

Исключается необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления и устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличии оттиска печати на официальном документе.

Согласно закону, субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий.

Копия документа, поданного субъектом хозяйствования в орган государственной власти или местного самоуправления, считается заверенной, если на такой копии проставлена подпись уполномоченного лица субъекта хозяйствования или личная подпись физического лица - предпринимателя. Орган государственной власти или местного самоуправления не вправе требовать нотариального заверения подлинности копии документа, если такое требование не установлено законом.

Закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения каких-либо документов разрешительного характера.

Законопроект депутаты приняли 23 марта. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.
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