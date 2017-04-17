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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ОБСУЖДАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В СТРАНАХ ЕАЭС
13:40 17.04.2017

Ход реализации положений Договора о ЕАЭС в сфере железнодорожного транспорта и ряд других вопросов рассмотрены 12 и 13 апреля на десятом заседании подкомитета по железнодорожному транспорту Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Эффективное функционирование транспорта является необходимым условием успешного развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этой связи крайне важно, чтобы государства Союза придерживались положений Договора о ЕАЭС», – сказал заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Сергей Негрей, под председательством которого прошло заседание.

Как отметили участники мероприятия, в странах Союза в целом сформирована необходимая правовая база для обеспечения доступа перевозчиков на участки инфраструктуры государств-членов. Об этом свидетельствует мониторинг исполнения сторонами положений Договора о ЕАЭС в сфере железнодорожного транспорта, проведенный профильным блоком ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, на заседании детально обсуждены и согласованы предложения сторон по изменению положений Договора о Союзе в сфере железнодорожного транспорта. В основном они носят редакционный характер, уточняя уже существующие положения этого документа.

В рамках мероприятия продолжена работа по согласованию проекта Соглашения о правилах рассмотрения Комиссией заявлений потребителей о защите прав и интересов, нарушенных действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на услуги по перевозке грузов.

Для выработки предложений по этому проекту было принято решение провести дополнительные консультации. В конце апреля эти предложения планируется рассмотреть на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Адамкула Жунусова.

Заседание профильного подкомитета прошло с участием представителей бизнеса и уполномоченных органов стран ЕАЭС.
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