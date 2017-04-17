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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ СНИЗИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ
12:57 17.04.2017
В январе-марте 2017 г. индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем-мартом 2016г. составил 99,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В сообщении Госстата отмечается, что падение индекса сельскохозяйственного производства в домашних хозяйствах населения составило 0,9% в промышленных - 0,8%, пишет LIGA.net.
В 2016 г. также наблюдалась подобная тенденция - тогда производство сельскохозяйственной продукции снизилось по сравнению с 2015 г. на 1,7%.
Напомним, ранее сообщалось, что торговый объем украинской аграрной отрасли составил $19,6 млрд, или 26% всего торгового оборота Украины.
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