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ГЛАВЫ СТРАН ЕАЭС РАСШИРИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ ЕЭК В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
11:49 17.04.2017

Изменения в регламент работы постоянно действующего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – утвердили 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, Совет ЕЭК, в состав которого входят первые заместители премьер-министров стран Союза, получил ряд новых полномочий в сфере таможенного регулирования. Кроме того, президенты расширили перечень вопросов, решения по которым Коллегия ЕЭК будет принимать консенсусом.

Согласно изменениям в регламент на наднациональный уровень переданы: утверждение правил определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Союза; условия осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в свободных экономических зонах, в том числе условия признания товаров, изготовленных из иностранного сырья, товарами Союза; ряд других вопросов.

«Решение президентов вывести такой серьезный пакет компетенций на наднациональный уровень еще раз подтверждает планы по дальнейшему углублению евразийской интеграции, – отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. – Максимально унифицированное таможенное законодательство Союза – это принципиально важный результат, который сократит издержки как предпринимателей стран Союза, так и их бизнес-партнеров из третьих стран. В этой связи ожидаем рост деловой активности и товарооборота».

Внесение изменений в регламент работы Комиссии – один из шагов, необходимых для обеспечения полноценной работы Таможенного кодекса ЕАЭС. С этой же целью ведется разработка первоочередных актов решений ЕЭК по 25-ти вопросам, которые новым кодексом отнесены к компетенции Комиссии. Среди них: определение правил перемещения товаров физическими лицами для личного пользования, в том числе нормы беспошлинного ввоза; условия и порядок ведения внешнеэкономической деятельности компаниями, работающими в статусе уполномоченных экономических операторов, и другие.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу после получения Комиссией уведомлений о ратификации от всех стран Союза. Первоочередные решения ЕЭК и изменения в регламент начнут действовать одновременно с Таможенным кодексом.
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