Россельхознадзор разрешил поставки продукции двум белорусским предприятиям.

«Учитывая результаты анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной инспекции в Республике Беларусь в период с 5 по 13 апреля 2017 года, Россельхознадзор принял решение о предоставлении права осуществлять поставки продукции на территорию Российской Федерации двум белорусским предприятиям: ООО «Велес - Мит» (говядина, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция); ОАО “Бабушкина крынка” управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" (молочная продукция, за исключением сыра и сухого молока)», - говорится в сообщении российского ведомства.

Эти два предприятия имеют право поставлять продукцию в РФ с 14 апреля 2017 года.

Следует отметить, что всего было проинспектировано 18 белорусских предприятий.