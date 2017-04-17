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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ДВУМ БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
10:57 17.04.2017
Россельхознадзор разрешил поставки продукции двум белорусским предприятиям.
«Учитывая результаты анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной инспекции в Республике Беларусь в период с 5 по 13 апреля 2017 года, Россельхознадзор принял решение о предоставлении права осуществлять поставки продукции на территорию Российской Федерации двум белорусским предприятиям: ООО «Велес - Мит» (говядина, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция); ОАО “Бабушкина крынка” управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" (молочная продукция, за исключением сыра и сухого молока)», - говорится в сообщении российского ведомства.
Эти два предприятия имеют право поставлять продукцию в РФ с 14 апреля 2017 года.
Следует отметить, что всего было проинспектировано 18 белорусских предприятий.
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