Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также проведет расследование в отношении импорта из РФ карбамидо-формальдегидной продукции.

«К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), расположенного в городе Волжский Волгоградской области – 6,54 %; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%», – сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Комиссия считает, что применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановлению прибыли.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ. Согласно решению МКМТ антидемпинговое расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ (код УКТВЭД 3909 10 00 00).

«В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер», – говорится в сообщении.