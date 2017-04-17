ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ВВЕЛА НОВЫЕ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
09:47 17.04.2017

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также проведет расследование в отношении импорта из РФ карбамидо-формальдегидной продукции.

«К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), расположенного в городе Волжский Волгоградской области – 6,54 %; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%», – сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Комиссия считает, что применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановлению прибыли.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ. Согласно решению МКМТ антидемпинговое расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ (код УКТВЭД 3909 10 00 00).

«В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер», – говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2017
валюта курс
EUR 2.0014
USD 1.8825
RUB 3.3463
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0014 +0.0037
USD 1.8825 +0.0008
RUB 3.3463 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9910 2.0020
USD 1.8760 1.8820
RUB 3.3300 3.3390
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0660
EUR/RUB 59.6100 60.0000
USD/RUB 56.1000 56.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте