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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЗАПУСТИТ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО WESTINGHOUSE ЕЩЕ НА ТРЕХ БЛОКАХ ЗАЭС
11:40 14.04.2017
Украина планирует запустить ядерное топливо производства компании Westinghouse на энергоблоках № 1,3 и 4 Запорожской АЭС. Один из блоков станции уже работает на топливе этой марки. Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил начальник отдела эксплуатационной безопасности, государственный инспектор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Роман Халенко.
"Очень много внимания было уделено проекту квалификации ядерного топлива производства Westinghouse на энергоблоках АЭС Украины. На данный момент оно применяется на 3 блоках: 2 и 3 ЮУАЭС и 5 ЗАЭС. В случае успешного использования в этих энергоблоках, использование будет также расширено на 1,3 и 4 энергоблоки ЗАЭС", - сообщил Халенко по результатам национального доклада Украины на Седьмой обзорной совещании Конвенции о ядерной безопасности.
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