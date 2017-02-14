|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ЖЛОБИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА И УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
17:46 14.02.2017
Россельхознадзор вводит ограничение на поставки продукции Жлобинского мясокомбината и усиливает контроль в отношении трех белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам анализа несоответствий, выявленных при проведении лабораторных исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь, считает целесообразным ввести временные ограничения в отношении ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» в результате повторного выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине охлажденной.
Кроме того, вводится усиленный лабораторный контроль в отношении: ОАО «Дубравский бройлер» Птицефабрика ОАО «Комаровка» (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы мороженном); ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в субпродуктах птичьих); ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» (выявление в 2- случаях бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине).
Россельхознадзор также считает необходимым проинформировать о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции следующих белорусских предприятий: ООО «Алигорекс» (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре); ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра) и ОАО «Пружанский молочный комбинат» (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра (2 случая), несоответствия массовой доли жира в сухом веществе).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2017
Курсы в банках
на 14.02.2017
Конвертация в банках
на 14.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте