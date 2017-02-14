Россельхознадзор вводит ограничение на поставки продукции Жлобинского мясокомбината и усиливает контроль в отношении трех белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам анализа несоответствий, выявленных при проведении лабораторных исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь, считает целесообразным ввести временные ограничения в отношении ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» в результате повторного выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине охлажденной.

Кроме того, вводится усиленный лабораторный контроль в отношении: ОАО «Дубравский бройлер» Птицефабрика ОАО «Комаровка» (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы мороженном); ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в субпродуктах птичьих); ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» (выявление в 2- случаях бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине).

Россельхознадзор также считает необходимым проинформировать о выявленных нарушениях качественного состава при поставках продукции следующих белорусских предприятий: ООО «Алигорекс» (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре); ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра) и ОАО «Пружанский молочный комбинат» (выявление несоответствия массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра (2 случая), несоответствия массовой доли жира в сухом веществе).