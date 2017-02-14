ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК УПРОСТИЛА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О МЕСТЕ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ
16:03 14.02.2017

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей. Теперь любой автолюбитель или сотрудник контролирующего органа в случае наличия оформленного на транспортное средство электронного паспорта сможет оперативно получить в электронном виде представление о том, на каком заводе собрана машина.

Как сообщает ЕЭК, соответствующие изменения внесены в порядок функционирования систем электронных автопаспортов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В прежней редакции порядка отсутствовала возможность идентификации конечного изготовителя транспортного средства в случае его изготовления на сборочном заводе.

Принятые изменения предложил Казахстан, ссылаясь на то, что большинство крупных автопроизводителей Союза имеют, как правило, несколько сборочных заводов, которые нередко располагаются в разных союзных странах. А для потребителя совсем не безразлично, где собрана машина: в Казахстане, России, ином государстве-члене или, например, в Германии или Китае.

Кроме того, принятые изменения в названный порядок и порядок формирования и ведения единого реестра организаций-изготовителей позволят сборочным заводам напрямую оформлять электронные автопаспорта. Это упрощает и ускоряет процедуру, а значит, улучшает в странах ЕАЭС условия ведения бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2017
валюта курс
EUR 1.9956
USD 1.8804
RUB 3.2583
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2017
валюта курс +/-
EUR 1.9956 -0.0155
USD 1.8804 -0.0087
RUB 3.2583 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9930 2.0040
USD 1.8770 1.8840
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 61.5500 62.1000
USD/RUB 58.0000 58.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте