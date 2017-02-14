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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК УПРОСТИЛА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О МЕСТЕ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ
16:03 14.02.2017
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей. Теперь любой автолюбитель или сотрудник контролирующего органа в случае наличия оформленного на транспортное средство электронного паспорта сможет оперативно получить в электронном виде представление о том, на каком заводе собрана машина.
Как сообщает ЕЭК, соответствующие изменения внесены в порядок функционирования систем электронных автопаспортов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В прежней редакции порядка отсутствовала возможность идентификации конечного изготовителя транспортного средства в случае его изготовления на сборочном заводе.
Принятые изменения предложил Казахстан, ссылаясь на то, что большинство крупных автопроизводителей Союза имеют, как правило, несколько сборочных заводов, которые нередко располагаются в разных союзных странах. А для потребителя совсем не безразлично, где собрана машина: в Казахстане, России, ином государстве-члене или, например, в Германии или Китае.
Кроме того, принятые изменения в названный порядок и порядок формирования и ведения единого реестра организаций-изготовителей позволят сборочным заводам напрямую оформлять электронные автопаспорта. Это упрощает и ускоряет процедуру, а значит, улучшает в странах ЕАЭС условия ведения бизнеса.
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