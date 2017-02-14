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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСОРГАНОВ И КОМПАНИЙ ЕАЭС ВЫСТУПАЮТ ЗА РАВНОДОХОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА
13:51 14.02.2017

Представители государственных органов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах-участницах в рамках формирования общего рынка газа.

Как сообщает ЕЭК, программа формирования общего рынка газа Союза обсуждена на заседании рабочей группы при Консультативном комитете по нефти и газу, в который входят представители уполномоченных органов, а также нефтегазовых компаний стран ЕАЭС (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и др.).

Члены рабочей группы сошлись во мнении, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов. Кроме того, требуется заключить международный договор об определении полномочий органов Союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную союзную биржу, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.

Участники заседания пришли к единому мнению, что критерием поддержания рыночной цены в странах Союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке.

В ЕАЭС сейчас входят Россия, Беларусь, Армения Казахстан и Кыргызстан.
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