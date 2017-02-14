Азербайджан восстановит экспорт коньяка в Беларусь. Об этом сказал во вторник председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов на встрече членов "Клуба экспортеров" и Американской торговой палаты в Азербайджане (AMCHAM).

По его словам, накануне уже подписан соответствующий контракт, сообщает Trend.

Эльчин Мадатов напомнил, что ранее Азербайджан уже экспортировал коньяк в Беларусь, однако по определенным причинам, поставки прекратились.