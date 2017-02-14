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ВВОДЯТСЯ ДОПТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕЛАРУСИ, НЕСУЩЕЙ РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЧС
12:03 14.02.2017

Россельхознадзор вводит дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает Россельхознадзор, с января 2015 года белорусской стороной расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого ветеринарной службой Республики Беларусь, которые были введены в связи с неблагополучием России по заболеванию животных ящуром, гриппом птиц и африканской чумой свиней (постановление Совета министров Республики Беларусь от 21 января 2015 г. № 30). В этот перечень включены помимо свиноводческой продукции, также и товары даже в незначительном количестве содержащие продукты переработки свинины.

Законодательством ЕАЭС не предусмотрено оформление таких разрешений на ввоз при перемещении продукции между сторонами.

По причинам, не имеющим научного обоснования, разрешения на ввоз теперь требуются и на продукцию из группы кода ТН ВЭД 2309 (корма для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованные для розничной продажи), а также групп 29 (органические химические соединения (для применения в ветеринарии) и 30 (фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии). Указанные товары не могут нести риски распространения африканской чумы свиней.

«Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской стороне с просьбой принять меры по отмене дискриминационных мер или предоставить научное обоснование в отношении вышеперечисленных групп товаров. К сожалению, никакой информации о положительном решении этого вопроса от белорусской стороны в адрес Россельхознадзора так и не поступило», - говорится в сообщении российского ведомства.

Кроме этого, остается без ответа вопрос о выявлении в течение 2014 года генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов, источник которого до сих пор белорусской стороной не установлен.

В то же время на территории граничащих с Республикой Беларусь стран в течение 2014-2017 гг. продолжают регистрироваться вспышки АЧС.

Учитывая сложившуюся эпизоотическую ситуацию, Россельхознадзором принимаются дополнительные меры по недопущению заноса возбудителя АЧС с территорий других государств, регулярно проводится лабораторный мониторинг продукции свиноводства, поступающей в Россию.

«Исходя из вышеизложенного, Россельхознадзор считает целесообразным применить аналогичный подход к белорусским товарам и ввести специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз, выдаваемого на белорусские товары, несущие риски распространения африканской чумы свиней», - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

С перечнем подконтрольных товаров, в отношении которых будет применяться дополнительная мера в виде разрешения на ввоз, можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.
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