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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНЦЫ СМОГУТ РЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИИ С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – МИНЮСТ
10:47 14.02.2017
Принятие законопроекта об электронных доверительных услугах № 4685 даст возможность украинцам регистрировать компании с мобильных телефонов. Об этом во время пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Укринформ.
«Для простого украинца это означает, что буквально со своего мобильного телефона каждый из нас с вами сможет зарегистрировать компанию, подписать любой договор, направить соответствующий запрос, получить любую информацию, которая касается деятельности того или иного органа», - отметил Петренко.
Он сообщил, что фактически этот законопроект исключит бюрократию и не будет необходимости в больших кипах бумаги.
«Минюст, обещаю вам это как министр юстиции, будет точно министерством, которое в наших сервисах будет использовать данные технологии», - отметил Петренко.
По его словам, после принятия законопроекта стоит ожидать очень быстрых результатов.
Он напомнил, что 7 февраля этого года Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект «Об электронных доверительных услугах» из-за отсутствия необходимого количества голосов в сессионном зале.
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