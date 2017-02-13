ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНЦЫ СМОГУТ РЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИИ С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – МИНЮСТ
10:47 14.02.2017

Принятие законопроекта об электронных доверительных услугах № 4685 даст возможность украинцам регистрировать компании с мобильных телефонов. Об этом во время пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Укринформ.

«Для простого украинца это означает, что буквально со своего мобильного телефона каждый из нас с вами сможет зарегистрировать компанию, подписать любой договор, направить соответствующий запрос, получить любую информацию, которая касается деятельности того или иного органа», - отметил Петренко.

Он сообщил, что фактически этот законопроект исключит бюрократию и не будет необходимости в больших кипах бумаги.

«Минюст, обещаю вам это как министр юстиции, будет точно министерством, которое в наших сервисах будет использовать данные технологии», - отметил Петренко.

По его словам, после принятия законопроекта стоит ожидать очень быстрых результатов.

Он напомнил, что 7 февраля этого года Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект «Об электронных доверительных услугах» из-за отсутствия необходимого количества голосов в сессионном зале.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2017
валюта курс
EUR 2.0111
USD 1.8891
RUB 3.2544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0111 -0.0149
USD 1.8891 -0.0137
RUB 3.2544 +0.0208
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0000 2.0115
USD 1.8850 1.8920
RUB 3.2360 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0590 1.0650
EUR/RUB 61.5500 62.1000
USD/RUB 58.0000 58.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте