Россельхознадзор сообщил о мошеннических схемах с поставками белорусской продукции в обход временных контрольных ветеринарных пунктов.

«Сопоставляя статистические данные о поставках белорусских товаров в период с 01.01.2017 по 22.01.2017 года, в соответствии с которыми установлено, что из 4173 отправленных партий продукции 1545 партий были ввезены в обход ветеринарных контрольных пунктов на российско-белорусской административной границе, которая была реализована на территории Смоленской, Брянской, Псковской и Московской областях, Краснодарском крае», - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи Россельхознадзор направил в адрес главных ветеринарных инспекторов указанных субъектов Российской Федерации запрос, с просьбой пояснить, каким образом в регионе их ответственности принимается продукция, не прошедшая ветеринарного контроля на административной границе, который включает в себя в том числе отбор проб и проведение исследований на соответствие продукции требованиям безопасности.

Россельхознадзором также проведен анализ информационной системы лабораторного контроля «Веста», к которой подключены органы управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, в целях оперативного реагирования на выявления небезопасной продукции при приведении лабораторного контроля. Анализ показал, что со своей стороны ветеринарные субъектовые службы не проводят отбор проб и лабораторные исследования продукции, поступающей в регион, не прошедшей ветеринарного контроля на административной границе России и Беларуси.

«Все это свидетельствует о формальном подходе органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации к организации контроля за поступлением в субъекты Российской Федерации из Республики Беларусь подконтрольных товаров. Указанное бездействие региональных ветеринарных служб способствует легализации продукции, безопасность которой не подтверждена в полном объеме», - отмечается в сообщении Россельхознадзора.