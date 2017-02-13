В Цахкадзоре (Армения) 11 февраля прошло 6-е совещание министров транспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под председательством члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкула Жунусова.

Как сообщает ЕЭК, главным вопросом повестки дня совещания министров транспорта стран ЕАЭС стало обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС.

Стороны определили алгоритм работы по подготовке «дорожных карт» в транспортной сфере. Ими будет заниматься отдельная рабочая группа (РГ), курируемая заместителями министров транспорта стран Союза. Задача РГ – в сжатые сроки свести предложения стран-партнеров ЕАЭС в области транспорта для запуска общего рынка транспортных услуг на евразийском пространстве. Первое заседание рабочей группы пройдет в марте этого года.

Пилотной «дорожной картой» станет документ по воздушному транспорту, который разрабатывается в приоритетном порядке, с учетом специфики и нерешенных вопросов этой сферы. Карту планируется подготовить уже к 1 июля 2017 года. Установлен срок для «дорожной карты», объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный транспорт Союза. Она должна быть разработана к 31 декабря 2017 года.

В «дорожных картах» будут заложены конкретные мероприятия и индикаторы, предложения по которым представят стороны. Такой подход позволит до 2025 года снять все ограничения и барьеры при перевозках в Союзе.

В результате запуска общего рынка транспортных услуг Союза ожидаются качественные изменения в экономиках стран ЕАЭС, что благоприятно скажется также и на уровне жизни граждан государств-членов. «Снизятся транспортные издержки, а значит наши товары будут более конкурентоспособными. Повысится транспортная доступность и мобильность населения. А это, как правило, один из критериев качества жизни людей», – отметил Адамкул Жунусов.

Напомним, что принципы, которые определяют запуск общего рынка услуг в транспорте, и его идеология уже нашли понимание на уровне президентов. Они одобрены в декабре прошлого года на саммите глав государств ЕАЭС.